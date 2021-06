Calcio: Charvensod, "THE CHILDREN'S CUP 2021" - PULCINI 2010:1° appuntamento andato

Finalmente, dopo due anni di divieti e difficoltà, siamo tornati a fare quello che più ci piace...vedere i ragazzini sui campi di calcio a correre e a divertirsi come dei "matti".

E' stata una gran bella cosa, una vera EMOZIONE. Grazie ai ragazzi che sono stati i veri protagonisti di una "giornata da favola", siete stati grandi!!!Grazie ai genitori che fanno tanti sacrifici per i loro "campioncini". Grazie a tutte le societa' per aver aderito alla nostra manifestazione, a tutti gli Staff per aver rispettato le regole e per aver mantenuto un comportamento ineccepibile.GRANDE FAIR PLAY!!!Grazie agli sponsor TELCHA e AUGUSTA PRAETORIA IMMOBILIARE, senza il loro prezioso contributo sarebbe stato davvero difficile organizzare tutto questo.

Grazie a CLAUDESPORT, alla ELIOGRAFIA BERARD e a INCISIONI COLACIOPPO per il loro servizio.Grazie e complimenti ai gestori e al personale della "TRATTORIA DEL TIFOSO" che hanno gestito il servizio ristorazione alla perfezione, offrendo qualità e professionalità.Grazie a tutta la famiglia CHARVA, Società, Dirigenti, Mister, ormai i miei inseparabili compagni di viaggio, senza il vostro appoggio e aiuto nulla di tutto questo è realizzabile. Siamo davvero un gran TEAM!!!

Ma la testa, ora, è già al prossimo appuntamento:Domenica, 13 giugno 2021 - PRIMI CALCI 2012

Risultati: Charvensod giallo - vincitrice Grand Paradis Edf Saint-Christophe Quincitava Saint Vincent/Chatillon Charva blu Aosta Calcio 511

“Sfida ai rigori”: Aosta Calcio 511 - vincitrice