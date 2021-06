Sport combattimento: Organizzazioni uniteper la ripartenza

FIGHT1, FIGHT NET, IAKSA Italia e WFC sono i firmatari di questa iniziativa con l'ausilio della Associazione Sportiva Team Calzolari di Sesto San Giovanni del Maestro Diego Calzolari a cui si deve l'arrivo dell'importante manifestazione in città.

Di scena saranno tutte le squadre Italiane di Kickboxing, Fight Code, Muay Thai, Savate, Grappling, Shoot Boxe-MMA e Sanda, a contatto pieno e leggero ed in palio il primo titolo unificato e riconosciuto da tutte e 4 le organizzazioni sportive ora riunite in un progetto unitario.

Grazie alla dinamicità del Comune di Sesto San Giovanni, prossima Città Europea dello Sport 2022, che ha colto al volo l'occasione di ospitare la ripresa delle attività agonistiche del fighting nazionale, ben due spazi sono stati destinati ai campionati: il Palazzeto Dante Falck in via G.E. Falck e lo Spazio Arte in via Maestri del Lavoro, mentre le operazioni di peso e di protocollo covid avverranno all'Hotel Abacus di via Monte Grappa.