Domenica da incorniciare quella di ieri 28 marzo per gli orangerossoblu di mister Roberto Cretaz, che al 'Milliery' di Montjovet battono agevolmente i liguri del Vado per 5 a 0 e ora si trovano a 51 punti, solo due in meno rispetto al vertice della classifica guidata da Gozzano e Castellanzese a 53.

In rete per il PDHAE sono andati nell'ordine Varvelli nel primo tempo e poi nella ripresa si sono scatenati Tanasa, il ritrovato Jeantet, Sterrantino e Balzo.

RISULTATI E CLASSIFICA