Calcio: Serie D, al PDHAE arriva Nicolò Gambino

Arriva in prestito dal Monza sino a fine stagione nella degli orangerossoblù di mister Roberto Cretaz il 19enne trequartista Nicolò Gambino. Scenderà in campo già domenica prossima nella trasferta contro il Gozzano. Per il patron del PontDonnasHoneArnad, Giuseppe Stanca, il giovane Gambino rappresenta il secondo 'colpo' di mercato dopo l'arrivo a fine dicembre dell'attaccante Daniele Bernasconi.

Il trequartista ha iniziato la sua carriera nel Gravellona (suo paese d'origine), ha giocato nel Briga da dove nel 2017 è passato al Torino; due stagioni dopo ha indossato la maglia del Monza.