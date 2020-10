Calcio: U 14, l'Aygreville annienta il PDHAE

Tre partite, tre vittorie, primo posto in classifica in campionato e una valanga di gol realizzati per l'Aygreville Under 14 di mister Turato. A fare le spese della furia rossonera sono stati, domenica, i ragazzi del PDHAE di Ives D'Herin, che si è presentato in campo con una sola punta e non è riuscito mai a rendersi pericolo.

Sul sintetico di Gressan è finita 8 a 0 per i padroni di casa, con poker di reti segnate da Macari e doppietta di Cannatà e di Rassat.

Il PontDonnasHoneArnadEvançon ha retto l'impatto per i primi dieci minuti di gara, poi è calato buio pesto sugli orangerossoblù, che ora in classifica sono agli antipodi dei cugini dell'Aygreville: tre sconfitte in tre partite e zero punti.