Calcio: Decisi i campionati dilettanti che possono continuare

La Lega nazionale dilettanti-Lnd, sentiti i presidenti delle diverse sezioni regionali, ha ufficializzato il proseguimento delle attività calcistiche consentite.

Al momento è consentita l'attività regionale dilettantistica (compresa la Seconda categoria) e giovanile agonistica (Giovannisimi, Allievi e Juniores sempre regionali); per quanto riguarda l'attività provinciale (sempre regionale per la Valle), per ora e in attesa di nuove disposizioni la stessa viene sospesa dalla Terza categoria ai Giovanissimi e viene interrotta l'attività di base, fermo restando le possibilità di allenamento secondo quanto previsto dal protocollo Figc dalle varie ordinanze.

Alla riunione ieri in Lega sono intervenuti i segretari generali Figc e Sgs, che hanno confermato l'intervento delle due strutture nel confronto tecnico, dei prossimi giorni, con i responsabili delle Istituzioni Governative al fine di intervenire in merito all'attività provinciale.

Per mercoledì 21 ottobre è previsto un Consiglio Direttivo Lnd a Roma e successivamente verranno fornite ulteriori indicazioni.