Calcio: Under 19, tutta la squadra del Fenusma in isolamento sanitario

Stop forzato ad avvio campionato per la formazione del Fenusma calcio impegnata nel campionato di calcio Under 19. Un giocatore è risultato ieri positivo al Covid-19 e per tutti i compagni di squadra è scattata la quarantena; i ragazzi sono in isolamento domiciliare fiduciario e la partita di esordio che si sarebbe dovuta disputare domani domenica 4 ottobre sul campo di Fenis contro La Pianese è stata rinviata a data da destinarsi.

Considerato che per la squadra la quarantena è stata stabilita sino al 12 ottobre, sarà certamente rinviata anche la sfida a Montanaro contro la squadra di casa in calendario per sabato 10 ottobre.

Al momento, nessun calciatore del Fenusma tranne quello contagiato ha manifestato sintomi tipici del coronavirus e nemmeno influenzali.