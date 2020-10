Calcio: Serie D, rinviato per Covid match PDAHE-Città di Varese

Un calciatore della prima squadra del Città di Varese è risultato contagiato da Covid-19 e così la Lega Nazionale Dilettanti-LND ha deciso di annullare la partita prevista per domenica 4 ottobre tra Città di Varese e PDHAE, seconda giornata del campionato di serie D.

"Il calciatore era risultato negativo al controllo a mezzo test sierologico effettuato con il resto della squadra in previsione dell'inizio del campionato - spiega la società calcistica varesina - successivamente aveva avvertito alcuni sintomi ed era stato quindi messo a riposo e sottoposto a tampone. Il tampone ha quindi certificato la positività al virus. Abbiamo quindi provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio della gara prevista per domenica 4 ottobre contro il PDHAE. Contestualmente è stata sospesa integralmente ogni attività di allenamento per tutto il gruppo che verrà ora sottoposto a tampone. Verranno riammessi agli allenamenti solo i giocatori e i componenti dello staff che avranno quindi un tampone con esito negativo, restando in isolamento fino a quel momento".

Emergenza sanitaria permettendo, il PontDonnasHoneArnadevançon dovrebbe tornare in campo mercoledì 7 ottobre in trasferta contro la Caronnese.