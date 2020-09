Calcio: Esordio travolgente del PDHAE che stende il Chieri per 3 a 1

Una doppietta del centrocampista Masini e una rete del centravanti Lauria e il PDHAE vola nel suo esordio in serie D sul campo del 'Bezzan' a Verres.

Il successo per 3 a 1 sul titolatissimo Chieri (per i piemontesi ha segnato Spera) ha riportato il sorriso sul voto di mister Roberto Cretaz, che nei giorni scorsi aveva esorcizzato i timori per la prima sfida di campionato con un cauto silenzio stampa. Gli orangerossoblu hanno iniziato il match portandosi subito sotto la porta del Chieri dimostrando di non temere il confronto con il blasonato avversario.

Assenze pesanti tra i piemontesi possono aver condizionato la prestazione sottotono ma per tutta la partita la formazione di mister Marco Didu è sembrata patire realmente le scorribande dei valdostani nella propria area, riuscendo ben poche volte a rendersi pericolosa.