Calcio: Serie D, avvio in salita per il PDHAE

Saranno un banco di prova di tutto rispetto, le prime tre partite in calendario per il PontDonnasHoneArnadEvançon-PDHAE impegnato nel campionato di serie D. L'esordio sarà domenica 27 settembre, quando la formazione di mister Roberto Cretaz ospiterà il Chieri, squadra con ambizioni di vetta e sicuramente tra le più titolate per centrare l'obiettivo.

Poi, due trasferte in terra lombarda che si preannunciano a dir poco difficili: domenica 4 ottobre gli orangerossoblù saranno a Varese e tre giorni dopo a Caronno, contro i combattivi padroni di casa della Caronnese.