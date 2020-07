Calcio: Serie D, Cuc il 'secondo mister' del PDHAE

Scelto tra una rosa ristretta di candidati, è Gianni Cuc il tecnico in seconda voluto da mister Roberto Cretaz, confermato allenatore della neopromossa PDHA nel campionato di calcio di serie D .

I due mister valdostani, tra i più rappresentativi ex calciatori della regione e con esperienza in categorie superiori e società gloriose, avranno il compito di affrontare un campionato che si presenta difficile come di regola per ogni neopromossa. Ls squadra del PontDonnasHoneArnadEvançon ha intanto confermato che sarà in ritiro pre campionato dal 3 agosto.