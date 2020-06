Calcio mercato: Eccellenza, l'ex VdA Giacinto Rignanese al Settimo con Grancitelli

Due grandi colpi per il calciomercato del Settimo in Eccellenza. In arrivo da mister Piazzoli, in sinergia come sempre col ds Vito Bellantuono, ecco Giacinto Rignanese e Claudio Grancitelli. Un regista espertissimo e un ministro della difesa da oltre 500 presenze nel calcio piemontese.

Rignanese , classe 1986, ex Valle d'Aosta, Fulgor Valdengo, Rivoli, Pinerolo, Valenzana, Cheraschese e ProSettimo, è reduce dall'esperienza con il Trino. E' un giocatore dalla grande esperienza e qualità che assicura sempre ritmo in mezzo al campo.