CALCIO: IL PDHAE PROMOSSO IN SERIE D

Giornata storica e di grande festa per gli Orangerossoblù: come certifica il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti-LND diramato nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno, in base alla decisione della Lega di cristallizzare le classifiche al giorno in cui è stata decisa la sospensione dei campionati per l'emergenza Covid-19, il Pont-DonnasHone ArnadEvançon di mister Roberto Cretaz è promosso nella quarta serie del calcio italiano.

E se a casa di patron Jean-Pierre Calliera si festeggia, tira un grosso sospiro di sollievo la società Aosta 511 di calcio a 5 del presidente Gianluca Fea, che in virtù di una miglior media punta rimane in serie A2 a spese delle altre due terzultime dei gironi.