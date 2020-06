Calcio f: Fabiano Frison nuovo mister dell'Aosta 511

"Ho vissuto una stagione bellissima e indimenticabile, ma ora non ho più stimoli sufficienti a continuare e inoltre devo dedicarmi soprattutto alla famiglia". Marco Tomassi spiega così ad Aostasports.it le ragioni che lo hanno indotto a dimettersi da oggi lunedì 1 giugno dall'incarico di allenatore delle formazioni femminili e maschili di calcio e calcio a 5 della società Aosta 511. "Vado via ma non cambio casacca - precisa Tomassi - lascio l'ambiente per fare altro ma porto con me ricordi molto belli e amicizie sincere".

Il nuovo mister delle diverse squadre femminili dell'Aosta 511 è Fabiano Frison, tecnico di esperienza e già allenatore dal dicembre delle ragazze rossonere impegnate nel campionato di serie C di calcio a 5.