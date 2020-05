Calcio: Scuole football chiuse, i ragazzi ritrovano il 'campetto'

Sono tante le società e le Asd che, nonostante ora siano consentiti gli allenamenti di gruppo, hanno difficoltà a riprendere l’attività di scuola calcio e settore giovanile, rispettando tutte le restrizioni.

Troppi i vincoli e le responsabilità a carico delle società e molti stanno rinunciando aspettando che la situazione sia più chiara. Così i giovani hanno già trovato l’alternativa: "Le partitelle ce le facciamo da soli, con due felpe a terra come porte e ricordandoci a memoria chi è un compagno e chi un avversario", racconta un 17enne fra i suoi amici che annuiscono sorridendo.

Ritornano in voga i giochi di strada: calcio-muro, porta a porta e la mitica tedesca, per i giovani più ligi alle regole che mantengono in ogni caso il distanziamento. Girando per i parchi e per i cortili di quartiere, però, è facile vedere delle partitelle improvvisate con colpi di testa e contrasti che al momento sarebbero ancora vietati. Ti aspetti una multa o comunque un rimprovero e invece in questo momento si tira dritti. La paura sembra passata, però, non è passata del tutto, e il ritorno alla normalità dipenderà da cosa accadrà nell'immediato futuro.