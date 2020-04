Vinciamo insieme la gara più importante

La Federazione Italiana di Atletica Leggera è in pista con la Protezione Civile nell’impegno contro l’emergenza Coronavirus. Come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”, il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto un conto corrente bancario dedicato, destinato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di ventilatori e di altri dispositivi medici. Per vincere la gara più importante, si può fare una donazione tramite bonifico dall’Italia e dall’estero, usando le seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso, 226 - Roma

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84Z0306905020100000066387

BIC: BCITITMM