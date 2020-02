Nuoto: Brilla l’Aosta Nuoto nell’ultima tappa di Coppa Tokyo Winter

Durante l’ultimo fine settimana il Palazzo del Nuoto e la piscina Usmiani di Torino hanno ospitato la quarta tappa della Coppa Tokyo in vasca corta, ultima opportunità per i nuotatori di conquistare la qualificazione ai Campionati Regionali di Categoria in programma per due week end a partire dal 7 marzo.

Per questo la manifestazione ha visto una massiccia partecipazione con al via 950 atleti in rappresentanza di 38 società per oltre 3.300 presenze gare. Per l’Aosta Nuoto di Edoardo Giovannetti sono scesi in vasca: Alessandro Adorni, Alice Aldini, Giada Bosco, Alessio Calò, Pietro Cerrato, Carlotta Finello, Elisa Foti, Clotilde Gambino, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Eleonora Mazzone, Alessia Pagliara, Valeria Papagni, Lin Pigliacelli, Riccardo Rey e Alice Saraillon. Il gruppo, compatto e determinato, ha mostrato una buona condizione atletica e in più di un’occasione le prestazioni individuali sono state premiate da risultati eccellenti.

Nei 50 SL Anthony Maccagnano ha fatto segnare il secondo miglior tempo in 23.96, mentre Alessio Calò ha chiuso in 12^ piazza, ma terzo per anno di nascita, nuotando in 24.65. Nei 100 Rana si è messa in bella evidenza Nicole Louvin che ha conquistato la 4^ posizione in 1.14.00, mentre sempre 4°, ma sulla doppia distanza, si è classificato Alessandro Adorni in 2.26.70. Su ottimi livelli si è espressa Lin Pigliacelli nei 200 Farfalla nuotati in 2.40.12 che le sono valsi la 12^ posizione in classifica generale, ma seconda 2007, così come molto brava è stata Giada Bosco nei 50 SL conclusi in 28.94 al 34° posto, ma terza del suo anno. Bella prova di Emma Iamonte nei 100 Dorso che con il tempo di 1.06.56 ha realizzato il personal best giungendo 11^ al traguardo.

Buona la prestazione di Alessia Pagliara nei 400 SL nuotati in 4.46.09 per un 15° posto. Miglioramenti nei 200 SL per Alice Saraillon (2.27.05), Pietro Cerrato (2.15.96) e Alice Aldini (2.26.70). Domenica 16 febbraio toccherà agli Esordienti A scendere in vasca per la terza tappa del Grand Prix.

L’Aosta Nuoto con le Categorie Ragazzi, Junior e Cadetti sarà nuovamente impegnata dal 21 al 23 febbraio a Torino per la SWIM TO -Trofeo Città di Torino, importante manifestazione a cui prendono parte anche atleti di altre regioni e che quest’anno vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori nuotatori a livello italiano che tenteranno di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.