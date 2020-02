Hockey ghiaccio: IHL1; I Gladiators caricatissimi per i play-off

HC Aosta Gladiators – HC Chiavenna 3-2 OT (0-1, 1-0, 1-1, 1-0)

HC Aosta Gladiators: Fabio Pietromica, Nicolò Pellegrini, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Michael Lattanzi, Philippe Charles, Pascal Blanc, Alessandro Birtig, André Guichardaz, Roberto Biccu, Kevin Paillex, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Claudio Dezoppis, David Cicchetti, Nicolo' Bufacchi, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Nicolò Pellegrini (20:22), Nicolò Bufacchi (45:12), Fabio Lombardo (63:12).

Con la terza posizione matematicamente certa, il play-off di IHL Division 1 era già conquistato per i Gladiators. Il risultato di sabato, con la capolista battuta all'overtime, però, fa sì che i ragazzi di Lattanzi ci si avvicinino con l'umore ancora più alto. I Gladiators ci erano già andati vicini nell'ultimo scontro in corso Lancieri con i lombardi, nei giorni dell'Epifania, costringendoli ad un overtime sfociato in rigori poi favorevoli al Chiavenna, ma ieri quel copione non si è ripetuto. Primo drittel con gli avversari in vantaggio, ma i Gladiatori tengono e nel secondo pareggiano, contenendo fino alla sirena. Nel terzo, una rete per parte decreta, anche stavolta, l'approdo al supplementare. Tre minuti e i valdostani realizzano, portando a casa i due punti che incrementano a 21 il loro bottino in Regular season. Quando manca, per i Gladiators, una partita a chiudere il tabellone, dietro c'è Torino a 12 e davanti Valpellice a 30 e Chiavenna a 40. I nostri scenderanno sul ghiaccio sabato prossimo, 15 febbraio, alle 20.30, a Torre Pellice (To), contro Valpellice. Qualsiasi risultato non influirà sulla classifica, appunto con il play-off già raggiunto (passano le prime quattro), ma le vittorie aiutano a sorridere. C'è da provarci anche nel prossimo weekend.