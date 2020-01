Nuovo arrivo della 3-Franco Berthod di La Thuile che aspetta la Coppa del Mondo

Saranno 800 i posti a sedere dell’immensa tribuna che è stata già montata ai piedi del ripido schuss che proietterà le atlete sul traguardo della pista ‘3’. Il costo (tribuna) per assistere alla spettacolare tappa valdostana è di 15 euro a persona e a giornata: è necessaria la prenotazione sul sito lathuile.it, accedendo alla sezione “spettatori e tribune”. Dal 24 gennaio i ticket potranno essere ritirati al Punto Giallo Blu delle Funivie Piccolo San Bernardo.



Ci sarà anche un’esclusiva zona VIP che sarà allestita sempre in zona traguardo e che consentirà di avere una vista privilegiata per godere appieno delle due giornate di gare, gustando pasti caldi cucinati dallo chef Agostino Buillas. Il prezzo è di 200 euro a giornata e a persona, con prenotazione obbligatoria a infoWC@lathuile.net.



I tifosi potranno assistere alle competizioni anche dalle zone “Open Air”, lungo la pista, e dietro le tribune. Accesso gratuito per festeggiare e brindare al ritorno della Coppa del Mondo in Valle d’Aosta che mancava dal febbraio 2016.



Il circuito Audi Fis Ski World Cup farà tappa a La Thuile con un superG e una combinata alpina, due discipline in cui vola l’ItalDonne. Sarà spettacolo garantito con Sofia Goggia, Nicol Delago, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e con l’atleta di casa, Federica Brignone, fresca vincitrice della prima combinata di stagione sulla pista austriaca di Altenmarkt-Zauchensee.



Per informazioni generali, programma, acquisto ticket: https://www.lathuile.<wbr></wbr>it/skiworldcup.html