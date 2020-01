Hockey ghiaccio: U17, I Gladiators si arrendono al Pustertal

HC Pustertal Junior – HC Aosta Gladiators 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Federico Paternoster, Alessia Gisonna, Marta Mazzocchi, Fabio Pietromica, Matteo Giacometto, Daniele Doriguzzi Toia, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Emanuele Dal Grande. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatore: Fabio Pietromica.

Non era uno scontro impossibile, ma gli avversari sono riusciti a mettere in sofferenza i Gladiators, che sono purtroppo arrivati all'appuntamento con diverse assenze nel roster per infortuni e malanni stagionali, e a tirare di più. Quello che è bastato per consolidare un vantaggio nei primi due drittel. Il goal dei valdostani, nel secondo, è servito a ridurre le distanze, ma la terza frazione se n'è andata senza marcature, decretando la sconfitta valdostana.

A livello di classifica, i Gladiators sono quinti nel Master Round, a 13 punti. Prossima occasione per rimpinguare il bottino, sabato prossimo, 18 gennaio, alle 14.30, ad Aosta. Alla patinoire cittadina è atteso il Valpellice. I piemontesi appaiono in forma smagliante (sono attuali secondi nel girone, con 25 punti), ma non farsi mettere soggezione da una sfida è già un primo, importante, passo.