Hockey ghiaccio: U13; la determinazione l'uomo in più dei Gladiators

HC Aosta Gladiators – HC Valpellice Bulldogs 4-3 (1-1, 1-1, 2-1)

HC Aosta Gladiators: Samuele Giovinazzo, Federico Boscolo, Riccardo Sangiorgio, Samuel Picco,Simone Giuliani, Stefano Terranova, Daniel De Martino, Andrea Giacometto, Luca Reale, Mattia Lenta, Giulio Pititto, David Cout, Didier Tacchella, Federico Sinigaglia. Coach: Davide Picco.

Marcatori: Mattia Lenta, Luca Reale (2), Samuel Picco.

Essere un Gladiatore significa non smettere di crederci mai. Così, dopo due drittel finiti entrambi in parità, lo scontro con la “Valpe”, una classica delle categorie giovanili, si decide al terzo. E le cose non si mettono bene: i piemontesi segnano per primi, quando la frazione è iniziata da appena trenta secondi. Nell'hockey, il vantaggio può segnare la svolta in una partita, ma se non ci si rassegna, allora il sole può tornare a splendere.

E così succede: i “ragazzi terribili” di Picco pareggiano otto minuti dopo, poi – ne passano altri cinque – segnano il goal che li porta in vantaggio. Da lì, si tratta di difendere, cosa in cui li assiste la grinta messa in campo per tutta la partita, e quando la sirena suona è festa. Partite così, al di là dei tre punti, lasciano l'insegnamento che completa la formazione che un hockeysta sviluppa negli allenamenti e che succeda in Under13 offre un ottimo bagaglio per il futuro. Prossima sfida sabato 18 gennaio, sul ghiaccio di corso Lancieri, alle 18.30, contro il Milano Rossoblù.