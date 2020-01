Pattinaggio artistico su ghiaccio: Agenda impegnativa per Skating Club Courmayeur

E' densa l'agenda di gennaio 2020 degli appuntamenti agonistici dei ragazzi e delle ragazze dello Skating Club Courmayeur. “Praticamente almeno una gara ogni fine settimana - dice Romina Poli, storica allenatrice del Club – Ma non tutti i nostri atleti faranno lo stesso circuito. Per ognuno di loro – spiega - abbiamo cercato di individuare il percorso che gli possa consentire di mettera fuoco un obiettivo concreto da raggiungere. E' una scelta difficile da portare avanti, perchè impegnativa soprattutto dal punto di vista delle trasferte. Ma crediamo sia quella migliore perché ciascuno dei ragazzi possa avere la giusta motivazione per impegnarsi a dare il massimo e continuare a crescere e migliorare”.

Si comincia il prossimo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 che vedrà Zoe Mosca Barberis (nella foto) e Sofia Della Valle impegnate a Torino nella seconda prova del Campionato Nazionale Interregionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta rispettivamente per le categorie Pre Novice e Intermediate Novice.

Stesso circuito e stessa pista il weekend successivo del 18 e 19 Gennaio per la categoria Basic Novice dove scenderà in pista, invece, Emilie Tussidor. Ma l'appuntamento di punta del mese sarà indubbiamente quello del 25 e 26 gennaio sul “ghiaccio di casa” del Forum Sport Center di Dolonne con la IV edizione del Trofeo Monte Bianco.

Oltre alla presenza delle atlete già più esperte, la gara di Courmayeur sarà, infatti, anche l'occasione per il debutto agonistico del gruppo delle “Volpi Argentate” di cui fanno parte Martina Cocca, Carlotta Corradino, Valentina Floris, Luca Framarin, Matilde Mazza, Carolina Mochet, Simone Mochet, Ben Mosca Barberis e Chiara Pariona. Intanto, nelle stesse giornate del 25 e 26 gennaio Emanuele Indelicato (tesserato per la Artistique H.I.L. Vallée d’Aoste, ma allenato da Romina Poli) sarà impegnato a Trento nella 3a Gara Nazionale Fascia Elite.

Per Indelicato (nella foto in basso), che ha recentemente ottenuto il punteggio per la nazionale, la sfida principale sarà quella di confermarsi, così da porter entrare effettivamente nel team. Opportunità che potrebbe comunque provare a cogliere anche sette giorni dopo, tra il 30 gennaio ed il 1° febbraio nel Dragon Trophy&Tivoli Cup 2020 di Ljubljana (Slovenia), trasferta internazionale a cui prenderà parte anche la giovanissima Zoe Mosca Barberis.