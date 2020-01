Hochey ghiaccio: Mondiali U18 F; una doppietta della valdostana Marta Mazzocchi regala la vittoria all'Italia

Dopo tre sconfitte consecutive, arriva il primo ed importantissimo successo della Nazionale Under 18 Femminile ai Mondiali di Divisione I – Gruppo A: nella quarta giornata di gioco il team azzurro regola per 6:4 la Danimarca. Tre punti che permettono alla formazione di coach Fedrizzi di lasciare alle danesi l’ultimo posto in classifica. Ma non è ancora finita per le Azzurrine. Dopo il secondo day-off, il torneo iridato proseguirà il 9 gennaio con l’ultima giornata. L’Italia U18 F. affronterà l’Ungheria a partire dalle ore 14:30 e scenderà in pista dopo Danimarca – Francia.

Marta Mazzocchi

I risultati possono ancora condannare l’Italia alla retrocessione ma la possibilità di giocare dopo la decisiva sfida delle danesi, permette alla Nazionale una maggiore consapevolezza del miglior risultato. Paradossalmente l’Italia U18 potrebbe anche andare a medaglia ma dipenderà anche dalle partite di quest’oggi. Il successo contro la Danimarca arriva dopo la cocente sconfitta contro la Francia. Un 1:2 maturato a 72 secondi dalla fine ma la prova contro la Danimarca ha rimesso in careggiata il team U18.

Sotto per 1:3 contro la Danimarca, grande carattere della Nazionale fino al 6:4 finale

Un primo tempo subito ricco di emozioni. Dopo 129 secondi Danimarca avanti in powerplay ma immediato pareggio azzurro con Mazzocchi. Poi una doppietta della Mathiesen permette alla Danimarca di chiudere per 3:1 il primo tempo e che costringe al cambio del goalie italiano. La reazione arriva da metà partita. Con tre reti – Mair, Grunser ed ancora Mazzocchi – il volto della partita cambia ed Azzurrine in vantaggio per la prima volta in un match di questo Mondiale. All’inizio del terzo periodo botta e risposta in powerplay: Aldous risponde ad Abatangelo e ci sono ancora 15 minuti di gioco. Un terzo periodo di grande intensità con due squadre che giocano a viso aperto fino alla rete della sicurezza di Caumo, a porta vuota, che sancisce la vittoria dell’Italia.

Il coach Max Fedrizzi: “Sono molto contento di questo risultato ma dopo il primo tempo ho dovuto dare una scossa alla squadra anche con certe scelte in pista. La reazione c’è stata ed il gruppo ha dimostrato il suo valore. Non siamo ancora al sicuro e contro l’Ungheria dobbiamo giocare con la stessa convinzione di oggi. Germania e Giappone si sono dimostrate squadre superiori mentre contro la Francia l’episodio finale ci ha condannato. Un ringraziamento anche a coach Pavlu. Con la sua esperienza ha dispensato tanti consigli ed ha motivato il team. “

Mondiali IIHF 2020 Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A – Fussen (3/9 gennaio 2020)

Italia U18 F. – Danimarca U18 F. 6:4 (1:3/3:0/2:1)

Marcatori: 02:09 (0:1) L. Sondergaard in sup.num. (S. Damgaard/N.Hog); 03:35 (1:1) M. Mazzocchi ( S. Engele); 06:06 (1:2) E. Mathiesen (S. Stauning); 16:10 (1:3) E. Mathiesen (S.Skriver/S.Stauning); 29:43 (2:3) Lea Mair (A. Caumo); 37:43 (3:3) E. Grunser (A. Callovini/M.Mazzocchi); 38:18 (4:3) M. Mazzocchi (G.Thoma); 43:11 (5:3) A. Abatangelo (E.Grunser); 45:03 (5:4) H.Aldous in sup.num. (F.Foss/S- Damgaard); 59:35 (6:4) A. Caumo a porta vuota;

Formazione Italia: Carlotta Regine/ dal 16′:10” Martina Fedel; Lea Mair – Anna Bertoluzzo; Elisa Innocenti – Agata Muraro; Saskia Rohregger- Sara Kaneppele ; Anna Caumo – Eva Maria Grunser – Anna Callovini; Aurora Abatangelo – Sara Magnanini – Elena Perathoner; Sarah Engele – Greta Thoma – Marta Mazzocchi; Lara Zanettini – Alessia Labruna – Anna Carissimi; Coach: Massimo Fedrizzi;

Tiri in porta: Italia 46 (17/16/13) – Danimarca 24 (7/9/8)

Penalità: Italia 6×2′ – Danimarca 7×2′ + 10′ a Skriver;

Francia U18 F. – Italia U18 F. 2:1 (0:0; 0:0; 2:1)

Marcatori: 43:33 (1:0) J. Mesplede in sup.num. (Quarto/Cedelle); 47:52 (1:1) A. Caumo; 58:49 (2:1) A. Simon (Turcotte/Gaydon);

Calendario e Risultati – Mondiali Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A (3/9 gennaio 2020)

3. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Francia – Giappone 0:5 (0:1; o:2; 0:2)

3. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Italia – Germania 0:5 (0:2; 0:1; 0:2)

3. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Danimarca – Ungheria 1:2 d.t.r. (0:0; 0:1; 1:0; 0:0; 0:1)

4. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Giappone – Italia 5:0 (1:0; 2:0; 2:0)

4. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Ungheria – Francia 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

4. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Danimarca 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

6. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Francia – Italia 2:1 (0:0; 0:0 2:1)

6. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Giappone – Danimarca 7:0 (3:0; 2:0; 2:0)

6. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Ungheria 2:1 d.t.r. (0:0; 1:0; 0:1; 1:o)

7. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Italia – Danimarca 6:4 (1:3/3:0/2:1)

7. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Giappone – Ungheria

7. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Francia

9. Gennaio 2020 | ore 11:00 | Danimarca – Francia

9. Gennaio 2020 | ore 14:30 | Ungheria – Italia

9. Gennaio 2020 | ore 18:00 | Giappone – Germania