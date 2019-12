Volley: Trecento atleti in bassa Valle per il Torneo Evançon della Befana

Le prime due edizioni sono state un successo e quindi con l'intento di fare ancora meglio torna a Verres il 'Torneo giovanile della Befana' di pallavolo organizzato dall'Evançon Volley e patrocinato dalla Uisp VdA.

La manifestazione si disputerà sabato 4 e domenica 5 gennaio nelle palestre di Verres, Hone e Arnad e vi parteciperanno 30 squadre piemontesi e valdostane delle categorie del settore giovanile Under 12, 13, 14, 16 e 18. La formula del Torneo della Befana prevede un girone all'italiana il sabato, finali e semifinali alla domenica.

Si tratta di un evento importante per il volley della bassa Valle, per il quale sono attesi circa 300 giocatori e almeno 700 accompagnatori, che saranno ospitati nelle strutture ricettive locali. L'Evançon, formazione ospitante, scenderà in campo con due squadre: la Under 14 Conad Evancon e la Under 13 Marmoval Evancon.