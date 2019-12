Hockey ghiaccio: U17; Solo l'overtime sconfigge i Gladiators

HC Aosta Gladiators – Asiago Junior 1995 2-3 OT (0-1, 0-0, 2-1, 0-1)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Federico Paternoster, Marco Olivo, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Marta Mazzocchi, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi Toia, Gabriel Montini, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, David Cicchetti, Andrea Gesumaria. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: David Cicchetti (2).

Impresa sfiorata dai Gladiatori della U17 che, nel giorno di Santo Stefano, dopo una partita in bilico per due drittel, costringono all'overtime (rimontandola nell'ultima frazione, con il secondo goal segnato addirittura in inferiorità numerica) la capolista Asiago. Nel supplementare, dopo poco più di tre minuti, arriva la rete avversaria che chiude la gara. Peccato, perché sarebbe stata un'impresa destinata ad essere racconata, ma il pareggio nei regolamentari porta comunque un punto, prezioso per l'umore e per la classifica. Solo un punto separa infatti i Gladiators, attualmente quinti, dalla squadra davanti (il Val Pusteria). Il campionato del Master Round vede, quale prossimo impegno per i valdostani, lo scontro ad Aosta contro il Gherdeina, sabato 4 gennaio, alle ore 18.30. Gli altoatesini chiudono, ad oggi, la classifica. Il morale c'è, la forma (come ha dimostrato la sfida con Asiago) anche: fare punti è imperativo.