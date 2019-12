Hockey ghiaccio: IHL 1 Div; A Chiavenna iGladiatros vanno in bianco

HC Chiavenna – HC Aosta Gladiators 6-0 (4-0, 2-0, 0-0)

HC Aosta Gladiators: Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Alessandro Birtig, Michael Lattanzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Roberto Biccu, David Cicchetti, Luca Baraldi, Nicolò Pellegrini, Simone De Luca, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Era in salita già sulla carta il match con la capolista. I Gladiators, a ranghi ridotti (quattordici giocatori in tutto, per appena più di due linee di movimento), hanno provato a calare la carta della freschezza, con il ritorno in roster di energie giovani (leggi Biccu e Pellegrini), ma non è stato sufficiente.

La serata era segnata già dopo il primo drittel, con 4 reti dei lombardi, e dopo il secondo, con altre 2, era sostanzialmente impossibile recuperare. Nel terzo, i Gladiators hanno sfoderato un hockey più convinto, chiudendo sul pareggio parziale. La classifica del girone ovest vede ora i valdostani in terza piazza a 12 punti.

Primo il Chiavenna (30) e secondo il Valpellice (17). Situazione non irreparabile, vista anche la progressione mostrata dai nostri sinora. Prossimo turno ancora critico: il Chiavenna ricambierà la visita, ad Aosta, domenica 5 gennaio 2020. Chissà che il fattore campo abbia più peso del previsto...