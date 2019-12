Hockey ghiaccio: La valdostana Marta Mazzocco ai mondiali U 18

L'attaccante Marta Mazzocchi, valdostana classe 2004, tesserata per HC Aosta Gladiators – U17 e per HC Girls Project Aosta – IHLW, è stata convocata per il raduno della nazionale italiana di hockey ghiaccio.

Infatti, è tempo di Mondiali per la Nazionale Under 18 Femminile. Parte nel pomeriggio di oggi, sabato 28 dicembre, ad Egna il raduno di preparazione verso i Mondiali IIHF 2020 di Divisione I – Gruppo A di Füssen (Germania).

Marta Mazzocchi

Per il terzo anno consecutivo l’Italia U18 Femminile giocherà in questa divisione dopo il 3° posto di Asiago (2018) ed il 4° posto dello scorso anno a Radenthein in Austria (2019). Un torneo iridato che si annuncia quanto mai equilibrato e difficile fin dal suo esordio.

Il 3 gennaio l’Italia U18 F. affronterà la squadra di casa della Germania. Poi il giorno successivo sarà la volta del Giappone, team che ha perso la Top Division lo scorso anno. Dopo un day-off, il Mondiale prosegue contro la Francia (6 gennaio) e Danimarca (7 gennaio). L’ultima sfida sarà contro l’Ungheria (9 gennaio).

Convocazione Nazionale Under 18 Femminile – Raduno Egna (28 dicembre 2019/ 2 gennaio 2020) per i Mondiali di Füssen (3/9 gennaio 2020)

Portieri

Carlotta Regine (05/01/2004) (UJK – Mestis Q – Finlandia) (TPS Turku – Finlandia) (Real Torino HC)

Martina Fedel (20/12/2002) (SDE HF 2 – Division 1 – Svezia) (Brinkens IF J18 – J18 Div.1 – Svezia)

Difensori

Anna Bertoluzzo (21/12/2003) (Eagles Alto Adige – IHLW) (Eagles Alto Adige – EWHL) (HCB Foxes Academy)

Elisa Innocenti (04/03/2004) (HC Trento – U15) (HC Trento – U17)

Sara Kaneppele (30/06/2003) (EHC Kreuzlingen-Konstanz Damen – SWHL -B – Svizzera) (HC Neumarkt/Egna)

Agata Muraro (08/02/2005) (HC Asiago Junior 1935 – U15)

Saskia Rohregger (10/08/2005) (AHC Lakers Neumarkt/Egna – IHLW) (SV Kaltern/Caldaro U15) (SV Kalterer)

Greta Thoma (06/04/2003) (HC Eppan/Appiano – U17) (AHC Lakers Neumarkt/Egna – IHLW) (SV Prad)

Attaccanti

Aurora Enrica Abatangelo (14/12/2002) (HC Ambrì Piotta Girls – SWHL – D – Svizzera) (Ladies Team Lugano – SWHL – A – Svizzera) (EV Bozen 84)

Anna Callovini (01/03/2004) (Eagles Alto Adige – IHLW) (Eagles Alto Adige – EWHL) (HCB Foxes Academy)

Anna Carissimi (10/11/2003) (AHC Lakers Neumarkt/Egna – IHLW) (HCB Foxes Academy)

Anna Caumo (16/02/2002) (Eagles Alto Adige – IHLW) (Eagles Alto Adige – EWHL) (HC Pustertal Junior)

Sarah Engele (14/03/2004) (AHC Lakers Neumarkt/Egna – IHLW)

Eva Maria Grunser (08/09/2002) (HC Toblach/Dobbiaco Icebears F. – IHLW)

Alessia Labruna (05/05/2002) (HCB Foxes Academy – U17) (HC Toblach/Dobbiaco Icebears F. – IHLW) (HCB Foxes Academy)

Sara Maria Magnanini (08/01/2002) (Eagles Alto Adige – IHLW) (Eagles Alto Adige – EWHL) (HCB Foxes Academy)

Lea Mair (02/01/2003) (HC Toblach/Dobbiaco Icebears F. – IHLW)

Marta Mazzocchi (23/08/2004) (HC Aosta Gladiators – U17) (HC Girls Project Aosta – IHLW)

Elena Perathoner (16/11/2002) (AHC Lakers Neuamarkt/Egna – IHLW) (HC Gherdeina Junior)

Lara Zanettini (24/08/2004) (Eagles Alto Adige – IHLW) (Eagles Alto Adige – EWHL) (HCB Foxes Academy)

Staff Nazionale Under 18

Team Leader: Evi Zelger

Capo Allenatore: Massimo Fedrizzi

Assistente allenatore: Denis Bruera

Assistente allenatore: Martin Pavlu

Medico: Dott.ssa Francesca Franchi

Fisioterapista: Manuel Bono

Attrezzista: Werner Stocker