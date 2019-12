Hockey ghiaccio: Evidenti i miglioramenti tecnici e tattici delle Girls

HC Girls Project – Valdifiemme HC F. 1-5 (0-1, 0-1, 1-3)

HC Girls Project: Elena Tosatto, Chiara Vola, Martina Tovo, Sharon Roccella, Monica Villa, Alessia Gisonna, Fiamma Da Ponte Becher, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Laura Coppes, Micaela Bellussi, Anastasia Ceruti, Corinna Faverzani, Giulia Fiore, Sofia Gisonna, Enja Chiarini, Ester Herin, Beatrice Parini. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatrice: Anastasia Ceruti.

Lo spirito del progetto Girls Project era di offrire alle ragazze la possibilità di continuare a praticare la loro disciplina preferita, in un panorama che, nel nord-ovest, vedeva a rischio compromissione questa opzione. I risultati vanno quindi letti alla luce di questo dato, perché elevata era la consapevolezza di un panorama dell'Italian HL Women fatto di entità ben più consolidate.

Ma una crescita, le atlete del Girls Project l'hanno mostrata e anche ieri, contro il Valdifiemme, con Luca Giovinazzo come coach in panchina, una rete è stata messa a segno. Fa bene per il sorriso, visto che pretese superiori sarebbero fuori luogo. Dalla fine della prima fase della stagione (una seconda si disputerà nel 2020), le ragazze sono separate da una sola partita: sarà sul ghiaccio aostano venerdì prossimo, 27 dicembre, alle 13.30, contro l'AHC Toblach Dobbiaco Icebears, subito davanti alle valdostane in classifica. Chissà che la magia delle feste non contribuisca ad un risultato tale da rendere ancora più unica l'esperienza di queste ragazze terribili...