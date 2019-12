Calcio: La sezione Arbitri VdA in copertina della rivista nazionale l’Arbitro

Ha di che essere orgoglioso Ugo Navillod, Presidente della sezione Aia VdA che è salita agli onori della cronaca nazionale con Sara Lucia in copertina rivista nazionale L’Arbitro. “Dopo Riccardo Di Fiore, in copertina quando ha preso i galloni di Assistente Internazionale, Simone Bonoldi che ha avuto la copertina nel 2017 per esser stato il più giovane arbitro d'Italia del 2016 a soli 15anni e 2 giorni – precisa Navillod (nella foto) – ora è la volta di Sara Lucia con la nostra affezionata Internazionale di futsal Chiara Perona; tutto questo è un fantastico ricordo ma anche la testimonianza dell’impegno di tutta la nostra sezione”.

Per Sara Lucia, inserita nel ruolo Nazionale da quattro Stagioni, è stata certa - mente un'espe - rienza impor - tantissima: “Ringrazio anch'io la Commissione per questa designazione e per questo momento – ha affermato la cronometrista del match – Un ringraziamento speciale va certa - mente alle colleghe da cui ho tantissimo da imparare”, ha commentato.

La gara di Serie A tra Creuza De Ma Genova e Sandro Abate Avellino è stata infatti diretta da Chiara Perona di Biella (arbitro), Alessandra Carradori di Roma 1 (seconda direttrice di gara) e Sara Lucia di Aosta (cronometrista).

Per significative partecipazioni a livello Internazionale, la piemontese Chiara Perona è certamente la collega, in forza da nove anni nell'organico del Futsal Nazionale, più conosciuta: “Sono grata nei riguardi della Commissione che ci ha concesso questa opportunità – ha detto – Sono altresì contenta di aver condiviso con Alessandra questa esperienza in una giornata assolutamente speciale, in quanto per lei è stato l'esordio nella massima categoria”.

Alessandra Carradori, pari anno di ruolo, è riconoscente anche lei alla Commissione guidata dal Responsabile Angelo Montesardi: “Indubbiamente è stata una serata assai speciale, splendidamente condivisa con due colleghe importanti – ha dichiarato – Mi sono approcciata alla gara con concentrazione e serietà come in qualsiasi altro match: quando scendo in campo lo faccio con passione e con la massima professionalità, per cui continuo nel mio percorso ancora più motivata”.