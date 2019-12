Calcio: Ecc/A; squadre in campo domenica 12 gennaio, l'Aygreville si gode il titolo di campione d'inverno

Le imminenti festività natalizie dettano lo stop per quasi un mese del campionato di calcio di Eccellenza.

La stagione del girone A riprenderà mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 15, sul campo del 'Comunale' di Gressan con il recupero di Aygreville-Stresa, partita della 14esima giornata non disputata domenica 15 dicembre a causa dell'impraticabilità del campo. L'Aygreville capolista di mister Ezio Rossi festeggia dunque il titolo di campione d'inverno con un match da recuperare.

La 15esima giornata si giocherà invece su tutti i campi, neve permettendo, domenica 12 gennaio alle ore 14,30. Il PDHAE di mister Roberto Cretaz, che arriva da tre risultati utili (due vittorie e un pareggio) dovrà vedersela con il Borgovercelli, terza in classifica con 27 punti, tre in più degli orangerossoblù; l'Aygreville giocherà in trasferta contro l'Oleggio Sportiva, penultima in classifica con 12 punti.