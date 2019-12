Volley: U 18, le aziendali del Ccs piegano per 3 a 1 l'Aosta Volley

Il trionfo al torneo Fidas ha rilanciato senza fiaccarle le ragazze del Ccs Cogne-Caldarelli Assicurazioni guidate da coach Enrico Albanese, che proseguono al meglio la marcia in classifica nel campionato Under 18 interregionale di pallavolo femminile.

Sabato scorso al PalaPressendo di Aosta il Ccs ha sconfitto per 3 a 1 l'Aosta Volley in un match 'tirato' e rimasto in equilibrio fino al secondo parziale. Nonostante alcune assenze e un evidente divario tecnico le rossonere aostane hanno dimostrato di non essere disposte a farsi domare e hanno saputo approfittare della partenza lenta delle aziendali aggiudicandosi il primo parziale. Quando però il Ccs ha preso il dominio del gioco per le avversarie è calata la notte; in battuta e sottorete la superiorità delle giocatrici di Albanese ha fatto la differenza.

