Hockey ghiaccio: Quattro Gladiators vestiti di azzurro

La settimana che va in archivio ha visto nuovamente l'attività delle Nazionali giovanili, in cui sono stati coinvolti, a testimonianza ormai di un livello qualitativo concreto, diversi atleti tesserati Gladiators. La Under 15 si è radunata a Cavalese (Tn), in vista di due amichevoli contro la Francia (disputate giovedì 12 e venerdì 13 scorsi, a Pralognan, rispettivamente vincendo 3-2 e perdendo 8-2). Agli ordini di coach Robert Chizzali c'erano anche il difensore Federico Gisonna e gli attaccanti Nicholas Gianni, Tommaso Madaschi e Dennis Perino.

La Nazionale Under 16, invece, dopo il 4 Nazioni di Kaposvar (Ungheria) è stata protagonista di una nuova uscita, con una doppia sfida amichevole, sul ghiaccio di Asiago (Vi), ai pari età della Slovenia. Gli incontri sono stati disputati sabato 14 alle 12.45 (vinta dall'Italia 6-2) e domenica 15 alle 8 (anche questa chiusasi con l'affermazione azzurra, per 4-1). In questo caso, la “pattuglia” dei Gladiators coinvolti, vede non solo il difensore Nicolò Fanelli e l'attaccante Tommaso De Luca, ma anche il presidente della società Luca Giovinazzo in qualità di assistente allenatore e Luca De Santi quale attrezzista.

Infine, parlando della Nazionale Under 18 Femminile, è da segnalare la tripla sfida contro la Francia, svoltasi a Vaujany, nell'Isère. La prima partita, venerdì 13, persa dalle azzurre per 1-2 all'over time. La seconda, sabato 14, vinta 5-3. L'ultima oggi, domenica 15, ha sorriso alle francesi, per 8-3. Tra le convocate per questa uscita c'era anche l'attaccante Marta Mazzocchi, che sta affrontando il campionato nazionale femminile con le HC Girls Project, la formazione “rosa” promossa dall'HC Aosta Gladiators per questa stagione.