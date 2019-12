Pesistica: Noemi Kraja d’Argento alla Finale nazionale degli Italiani Assoluti

Noemi Kraja, atleta Senior classe 1991 tesserata alla Bars N Guns Weightlifting ASD, ha conquistato lo scorso sabato 14 dicembre ad Ostia una importante medaglia d’Argento nella categoria 59 kg. alla finale dei Campionati Assoluti di Pesistica.

Flavio Serra premia la nostra campionessa

Grazie ad un’ottima prestazione con 77 kg. nello Strappo e 96 kg. nello Slancio, la grintosa atleta valdostana migliora il suo personale con un totale di 173 kg. ponendosi a ridosso di Giulia Corbu, atleta sarda del Centro sportivo Esercito, che vince la categoria con un totale di 178 kg., chiude il podio la lombarda Viola Valoggia che si ferma a 168 kg.

L’ingresso in gara nello Strappo non è dei migliori a causa di una prima alzata nulla a 73 kg., poi l'esitazione scompare rapidamente e con grande determinazione Noemi vola sino ai 77 kg., stabilendo i primati personale e regionale. Nello Slancio Noemi è in grado di lottare per la medaglia d’oro ma a causa di un errore tecnico perde per un soffio la prima a lzata a 96 kg., che ripete ed esegue poi brillantemente in terza prova, fermandosi a soli due kg. dal gradino più alto del podio.

Un'ottima prestazione della tenace atleta valdostana che lascia intravvedere ancora ampi margini di miglioramento in vista della finale agli italiani di Specialità, in programma sempre ad Ostia nei giorni 1° e 2 febbraio 2020, in cui Noemi ben figura nella Ranking list di qualificazione, alla seconda posizione nella specialità dello Strappo e alla terza posizione nella specialità dello Slancio.