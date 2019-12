Volley: Promozione; Per la Grand Combin finisce nel carrello del Conad Montanaro

Tre partite e tre sconfitte significa che resta ancora a zero punti l’Olimpia Grand Combin che ha iniziato come peggio non poteva il campionato di Promozione di pallavolo. L'ultimo ko è giunto sul campo del Conad Montanaro, dove i valdostani sono stati sconfitti per 3 a 0.

Il primo parziale si è concluso con il vantaggio schiacciante di 25-10 per i canavesani; il secondo ha confermato lo strapotere del Montanaro che lo ha chiuso per 25 a 8, poi i piemontesi hanno gestito il terzo e ultimi tempo, terminato per 25 a 16. Domenica prossima l'Olimpia affronterà al Pala Peila Pressendo di Aosta la paripunti Sant'Anna: occasione imperdibile per cercare di invertire la rotta e risalire la classifica, dominata dall'Alto Canavese, avversaria dei valdostani prima della pausa natalizia.

Classifica: Alto Canavese 11 punti; Reba 9 punti; Erreesse Pavic 7 punti; Vercelli, Montanaro 6 punti; San Paolo 4 punti; Domodossola 2 punti; Sant’Anna, Olimpia Grand Combin 0 punti.