Hockey ghiaccio: U 17; I Gladiators sbagliano partita aprono la prateria al Pustertal

HC Aosta Gladiators – HC Pustertal Junior 1-9 (0-2, 0-3, 1-4)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Federico Paternoster, Marco Olivo, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Simone Cosentino, Tommaso Mazza, Gabriel Montini, Nathan Garau, Federico Gisonna, Nicolò Borio, David Cicchetti. Coach: Lorenzo Olivo / Davide Baraldi.

Marcatore: Philippe Charles.

Alla fine del primo tempo, contando anche il “fattore casa”, le speranze dei Gladiators di “raddrizzare” la serata partita male con il Val Pusteria, incassando due reti, esistevano ancora. Tramontano nel secondo drittel, quando gli avversari vanno in rete altre due volte e naufragano nel terzo, subendo ulteriori quattro marcature, malgrado il goal della bandiera. La seconda fase della Regular season di Under 17 è molto più avara di soddisfazioni della prima e i valdostani sono ora quinti nel “Master round” con 9 punti. Serve vincere e il prossimo incontro per provarci sarà alle 19 di mercoledì 18 dicembre, in trasferta a Torre Pellice, contro i Valpellice Bulldogs. Sarà dura (i piemontesi sono attualmente secondi in classifica), ma è obbligatorio provarci.