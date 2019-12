Volley f: Serie D; torna alla vittoria il Ccs Cogne, Fenusma ko a Foglizzo

Domenica dolceamara per le squadre valdostane che lottano nel campionato di serie D di pallavolo. Nonostante il risultato di 3 a 0 è stata sudata la vittoria per il CCS Cogne sul Lasalliano, formazione fanalino di coda della classifica però mai doma e capace in diverse occasioni di mettere in seria difficoltà le aziendali. Questi i parziali del match: 25-23, 25-20 e 26-24.

In caduta libera il Fenusma, sconfitto per 3 a 1 nel posticipo contro la Foglizzese (parziali 25-17, 16-25, 25-16 e 25-19). La formazione di coach Miryam Chapellu ha retto come meglio ha potuto l'aggressività delle avversarie piemontesi, ma nel terzo parziale è capitolata lasciando loro campo libera e la posta finale.

Classifica:

Fortitudo Chivasso 19 punti; Canavese 17 punti; Lilliput 16 punti; Sangip, S.Giorgio, G.S Sangone 14 punti; Val Chisone 13 punti; Union Rivalta 12 punti; CCS Cogne 11 punti; Botalla 9 punti; Calton Volley, Foglizzese 8 punti; Fenusma 7 punti; Lasalliano 6 punti