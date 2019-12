Volley f: Serie D; il Fenusma passeggia sulla capolista Chivasso, Ccs Cogne ancora a picco

E' arrivata a Fenis la prima sconfitta per la Fortitudo Chivasso, capolista del campionato di serie D di volley femminile. In soli 3 set il Pramotton Mobili Fenusma di coach Miryam Chapellu ha avuto ragione per 3 a 0 sulle piemontesi, uscendo così dalle acque limacciose della bassa classifica.

A fondo, invece, il Ccs Cogne di Michel Grumolato: le aziendali sono state sconfitte iin trasferta per 3 a 2 dal Canavese Volley. Cade nuovamente anche il Sangip, 1-3 in casa con il Lilliput Settimo e dunque sempre a -2 dalla Fortitudo chivassese. In mezzo alle due contendenti, salgono a quota 14 al secondo e terzo posto il Sangone (3 a 0 al Valenza) e il Canavese.

Sabato 7 dicembre il Chivasso ospita al 'PalaLancia' il Ccs; per il Fenusma sfida casalinga contro il Valenza.