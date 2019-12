Hockey ghiaccio: U 11; I gladiators a caccia di esperienze

Valpellice Bulldogs – HC Aosta Gladiators B 17-2

Torino Bulls – HC Aosta Gladiators B 7-3

HC Aosta Gladiators B – HC Aosta Gladiators A 3-10

Torino Bulls – HC Aosta Gladiators A 0-14

Valpellice Bulldogs – HC Aosta Gladiators A 1-8

HC Aosta Gladiators A: David Cout, Samuele Giovinazzo, Simone Giuliani, Giulio Pititto, Federico Sinigaglia, Mihailo Gabriel Franchi, Andrea Giacometto, Samuel Picco, Stefano Terranova. Coach: Davide Picco.

HC Aosta Gladiators B: Giacomo Meucci, Raphael Carta, Simone Nardella, Xavier Rosset, Davide Boscolo, Ethienne Montegrandi, Liam Garau, Simone Minniti, Christian Sangiorgio, Lorenzo Timpano. Coach: Michael Lattanzi.

Si scrive raggruppamento di categoria U11, si legge occasione per imparare e crescere. Per questo motivo, i Gladiators, che oltretutto ospitavano la competizione nella patinoire di corso Lancieri, si sono presentati all'appuntamento con due formazioni. Una “titolare”, guidata da coach Picco, e l'altra di giocatori più piccoli, agli ordini di coach Lattanzi, che hanno così avuto l'opportunità di fare un'esperienza diversa e misurarsi con un futuro che sarà il loro se continueranno a pattinare. L'esito rispecchia le aspettative. I Gladiators “A” hanno vinto in tutti i match affrontati (protagoniste Valpellice e Torino Bulls), mentre i “B” sono andati incontro a score loro sfavorevoli. Il nocciolo di questi raggruppamenti, però, non è nei goal segnati, nel punteggio, ma nel capire che si è intrapreso il cammino giusto, che si stanno imparando le regole, che gli ordini del coach hanno un senso e che lavoro e sacrificio sono la strada verso il miglioramento. L'importante è questo, i risultati vengono dopo. Prossimo turno di U11, il 15 dicembre a Torino.