Calcio: Ecc/A; Jean Marc Favre verso la corte di Simone Zoppo

Potrebbe già aver preso il treno Biella-Aosta per salire ad Aymavilles, il 22enne centrocampista valdostano di Verres Jean-Marc Favre. Da Biella rimbalzano notizie secondo le quali La Biellese, sesta in classifica nel girone A di Eccellenza, avrebbe svincolato il giocatore cresciuto mella scuola Chievo.

L'Aygreville è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il proprio organico e patron Silvano Zoppo, che non conferma né smentisce la trattativa, potrebbe chiuderla nel giro di qualche ora Favre.

Centrocampista con ottime caratteristiche offensive e chiara visione di gioco, Favre è cresciuto nelle fila del Chievo Verona ed era approdato a Biella lo scorso anno scorso dopo una stagione in Valle d'Aosta nel PDHA. Con la maglia bianconera della Biellese, ha collezionato in questa stagione otto presenze in campo.