Hockey ghiaccio: U15; I rossoneri Gladiators sono andati a vendemmiare a Varese

HC Varese 1977 – HC Aosta Gladiators 0-9 (0-3, 0-3, 0-3)

HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Sebastiano Madaschi, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Lorenzo Lamberti, Simone Cosentino, Alessandro De Santi, Federico Marangoni, Tommaso Mazza, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Brendon Dedja. Coach: Lorenzo Olivo.

Marcatori: Federico Gisonna (3), Matteo Mazzocchi (2), Andrea Gesumaria, Matteo Giacometto, Benjamin Jordaney, Sebastiano Madaschi.

Tre goal per drittel, contro un Varese che non riesce a infilare la gabbia valdostana, consegnano ai Gladiators la dodicesima vittoria di fila nel girone Lombardia/Piemonte/Valle d'Aosta di Under 15. I punti sono quindi 36, quanti ne bastano per stare in testa alla classifica, con i Valpellice Bulldogs secondi e staccati di sette punti. Al termine del girone di ritorno mancano solo due gare. La prima sarà domenica 15 dicembre, con i valdostani che affronteranno in casa il Como (mentre la seconda è in calendario per domenica 22 dicembre, contro i Diavoli Sesto, sul ghiaccio neutro del Palatazzoli di Torino). Si tratta di non inciampare in un cammino affrontato correndo e sotto l'albero la U15 potrebbe trovare l'accesso alla fase nazionale del campionato di categoria.