Volley: U 18, le aziendali del Ccs piegano 3 a 1 l'Aosta Volley

Le fatiche nel quadrangolare Fidas VdA non hanno rallentato la marcia in classifica nel campionato Under 18 delle ragazze del Ccs Cogne-Caldarelli Assicurazioni guidate da coach Albanese.

Sabato sera al PalaPressendo di Aosta il Ccs ha sconfitto per 3 a 1 il Firpo Calzature Aosta Volley in un match 'tirato' e rimasto in equilibrio fino al secondo parziale. Nonostante alcune assenze e un evidente divario tecnico la Firpo Volley ha dimostrato di non essere disposta a farsi domare e ha saputo approfittare della partenza lenta delle aziendali. Quando però il Ccs ha preso il dominio del gioco per le avversarie è calato il sipario.