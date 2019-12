Volley f: Serie D, il Fenusma manda al tappeto la capolista; il Ccs cade al tie break

Dopo sei sconfitte consecutive coach Myriam Chapellu può tornare a sorridere: all'ottava giornata del campionato di serie D il suo Fenusma fa quello che nessuno si aspettava e sconfigge per 3 a 0 la capolista e fino a domenica scorsa imbattuta Fortitudo Chivasso. Parte del merito del successo va sicuramente alla bravura delle castellane in battuta, che sono riuscite a mettere in grande difficoltà le avversarie. I parziali di 27 a 17, 25 a 23 e 25 a 19 testimoniano un andamento di gara costante, con una partenza rabbiosa del Fenusma che è poi riuscita a mantenere una forte pressione in attacco.

Meno bene è andata alle ragazze del Ccs Cogne, sconfitte 3 a 2 al tie break dal Canavese-Ivrea terzo in classifica. Prive di Elisa Zuccolotto e Alessia Ricciardell, le aziendali di coach Michel Grumolato hanno sudato le sette camicie per tenere il passo delle canavesane e per quattro, lunghi parziali ci sono riuscite: 25-20; 19-25; 22-25 e 25;13; poi l'Ivrea ha avuto la meglio al tie break per 17 a 15.

RISULTATI E CLASSIFICA