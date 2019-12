Hochey ghiaccio: Prima Divisione; I Gladiators fanno rossoblu il Milano

HC Aosta Gladiators – Milano Rossoblu 4-2 (2-2, 0-0, 2-0)

HC Aosta Gladiators: Stefano Sozzi, Fabio Pietromica, Philippe Charles, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Alessandro Birtig, David Cicchetti, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Claudio Dezoppis, Simone De Luca, Luca Pignataro, Nicolò Bufacchi, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Nicolò Bufacchi (12.31), Luca Pignataro (18.33), Pascal Blanc (43.52), David Cicchetti (49.35).

Bella partita, in cui la squadra Senior della società, con qualche assenza e rinforzata da elementi del vivaio giovanile, riesce a fare suoi i tre punti contro il Milano Rossoblu. Di fronte a una folta rappresentanza di tifosi di entrambe le compagini (anche i supporters meneghini “sentivano” l'appuntamento e si sono spostati numerosi ad Aosta), i primi due drittel sono andati in archivio in parità: quello iniziale con due reti a squadra, il secondo senza marcature. A quel punto, nonostante la serata iniziasse a farsi sentire nelle gambe, i valdostani sono riusciti, nella frazione conclusiva, a sfruttare con efficacia due superiorità numeriche, per andare a segno altrettante volte. I tre punti così conquistati mantengono i Gladiators al secondo posto della classifica del girone ovest della IHL Division 1, con 12 punti, dietro a un Chiavenna che però è a 21, con distacco incolmabile. Domenica prossima, 8 dicembre, di nuovo in casa ad Aosta, di nuovo contro il Milano Rossoblu, sempre alle 20. Una sfida che, messa accanto alle due vittorie valdostane (dell'andata e di ieri sera) già ha il sapore della “bella”. Da non mancare.