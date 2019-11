Hockey ghiaccio: Il vessillo rossonero dei Gladiators U 15 sventola sulla Torre Pellice

Valpellice Bulldogs – HC Aosta Gladiators 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)

HC Aosta Gladiators: Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Gabriel Montini, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Matteo Mazzocchi, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Nathan Garau, Andrea Gesumaria, Matteo Mazzocchi, Alessandro Minniti.

I Gladiators vanno a Torre Pellice, per l'incontro del girone di U15 che può celare più di un'insidia, ma la concentrazione e la voglia di portarla a casa fanno la differenza. I ragazzi di Giovinazzo calano un poker, costruito meticolosamente - un goal nella prima e nella terza frazione, e due nella seconda – che lascia senza marcature gli avversari. Il punteggio resta quindi pieno: 33 punti dopo 11 partite, con la seconda classificata (la stessa Valpe) che inizia ad essere staccata di 6. La tensione non deve scendere, però, perché in una disciplina cangiante come l'hockey è un attimo sprecare del lavoro prezioso. I coach lo sanno e stanno lavorando per tenere i ragazzi in “temperatura”, in vista delle fasi successive (nazionali) del tabellone. Per ora, concentrazione sul prossimo turno. La squadra, domenica 1 dicembre, è attesa a Varese, per la sfida contro i padroni di casa, al PalAlbani alle 12.30. Forza, Gladiators!