Calcio: Ecc/A; L’Aygreville patisce il contropiede e lascia tre punti alla Biellese che vince 3-1

Sul campo di Bollengo, il Lamarmora occupato dalla Nazionale under 20, i rossoneri valdostani, pur giocando bene, sbagliando tanto sotto porta subisce i contropiede della Biellese. E così la sfida alla capolista per La Biellese ha fatto registrare una meritata vittoria che apre le marcature con un gol di rapina di Cabrini.

L’Aygre sbaglia tre occasioni sotto porta inizia il secondo tempo e la Biellese colpisce in contropiede con Bottoni gran gol sul secondo palo. L’Aygre attacca ma non trova la porta a differenza della Biellese che con Cabrini fa il tris. L Aygre continua ad attaccare e Marchesano viene atterrato in area rigore trasformato da Cuneaz.

Inizia la girandola di sostituzioni e Bosonin sbaglia un gol sottoporta ma l'assedio finale non porta a nulla. L'aygreville ha giocato senza gli infortunati Furfori, Mazzocchi, Gentili e lo squalificato Barbuio ma mantiene il primo posto in classifica. Domenica sale a Villeneuve Accademia Borgomanero chcomunque l'Aygre è sempre primo.