Calcio: Seconda cat, l'Aosta 511 sconfitta scivola al quartultimo posto

Battuti in trasferta per 3 a 1 dal Gaglianico i giocatori dell'Aosta Calcio 511; match di recupero della partita valida per la sesta giornata del campionato di Seconda Categoria,

Ttante le assenze nell’Aosta, che hanno costretto mister Pierino Charles a rivedere la formazione già di per sé non irresistitibile, che nelle prime cinque giornate aveva conquistato solo quattro punti e dopo l'ennesima sconfitta è finita al quartultimo posto in classifica.

Il Gaglianico ha segnato due reti nei primi 20 minuti di gara con Facchinetti e Teodori. Gli aostani hanno però dimezzato lo svantaggio alla fine del primo tempo con Barbuto. Nella ripresa, Ranotto per i biellesi ha siglato il gol del definitivo 3 a 1, che ha permesso loro di agganciare in classifica a quota 13 il CGC Aosta.