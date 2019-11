Volley F: Serie D; derby valdostano al Ccs Cogne che batte 3 a 1 il Fenusma

Festeggia la vittoria nel derby valdostano alla quarta giornata di andata del campionato femminile di serie D di volley e vola in classifica al quinto posto con sette punti il Ccs Cogne di coach Leo Bajo.

Al Pala Pressendo di Aosta le aziendali hanno battuto per 3 a 1 il Fenusma di Myriam Chapellu che ora è terzultimo con soli tre punti all'attivo. Match comunque combattuto, con il Fenusma che anche in questa partita come nelle tre precedenti è partito a razzo vincendo il primo set per poi incagliarsi dal secondo parziale in poi. Quasi incontenibile Brunod del Fenusma nel primo quarto d'ora di gioco, poi Bajo corre ai ripari cambiando la formazione, con la sostituzione della palleggiatrice in evidente difficoltà, e cambiando di fatto le sorti del match.

L'ingresso in campo di Michela Bajo spegne gli ardori della formazione di media Valle e consente al Ccs di ricompattarsi; di qui in avanti la partita è a senso unico e si conclude con la vittoria meritata della Cogne.

RISULTATI E CLASSIFICA