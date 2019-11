Volley f: Per il CSI Chatillon formazione di alto livello con il tecnico azzurro Oscar Maghella

"Non abbiamo parole per descrivere le fantastiche ore passate con il tecnico Nazionale Oscar Maghella". Così Riccardo Vittone, presidente dell'Asd CSI Volley Chatillon, commenta la giornata di formazione trascorsa sabato scorso con uno dei maggiori tecnici federali e assistente della Nazionale under 16 di pallavolo, che ha dedicato una lunga seduta di training alle ragazze dello Chatillon. "Tre ore di pura pallavolo riportata nella nostra realtà territoriale - sottolinea Vittone - un'esperienza unica che sicuramente ha arricchito tutti quanti, dalle ragazze allo staff del CSI. Non possiamo che essere al settimo cielo...". Oscar Maghella ha svolto un allenamento congiunto con i coach valdostani per le formazioni under 14 (che in parte è anche under 13) e parte dell'under 16.

Il Volley CSI Chatillon, assieme ad altre 117 società in tutta Italia è stato selezionato dalla Federazione Nazionale per il progetto federale di promozione agonistica 'L’Italia siete voi'. La scelta della società valdostana è frutto dell'alto numero di atlete under 14 e under 16 tesserate nella scorsa stagione e soprattutto dell’attività prodotta e dei risultati ottenuti, che hanno permesso al CSI Chatillon di ottenere il Certificato di Qualità Settore giovanile FIPAV 2020/2021. L'iniziativa della Federazione italiana di pallavolo-Fip vuole avvicinare le squadre nazionali e i tecnici alle società territoriali con le proprie formazioni giovanili femminili.