Volley: Prima divisione, il Verres Evançon si impone alla prima giornata

Si è conclusa con un successo di marca 'bassa Valle' la prima giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo, con il posticipo giocato a Gignod tra la Facchini Grand Combin e il Verres Evançon. I verreziesi hanno dominato il match, vinto per 3 a 0, con parziali che dimostrano l'agonismo messo in campo dalla formazione di Grange: 10/25; 12/25 e 13/25.

Vittoria per 3 a 2 del Volley St-Vincent in rimonta contro il Fenusma; mentre il Crai Csi Chatillon di coach Vittone ha battuto il Grand Combin Volley per 3 a 0: risultato eccessivamente penalizzante, visto l'andamento equilibrato del match.

Nell'Under 18 femminile la Caldarelli Assicurazioni ha sconfitto per 3 a 0 il Volley Pont-Saint-Martin; stesso risultato ottenuto dal Crai Csi Chatillon a spese del Firpo Calzature Aosta.

In Under 16 femminile, successo per 3 a 2 in rimonta al tie break dell'Esse Zeta Glaces Aosta contro la Pallavolo Settimo (parziali 23/25; 19/25; 25/9; 25/20; 15/10).