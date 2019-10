Wheelchair curling: Uno due della Disval al torneo di doppio misto a Pinerolo

Un weekend votato al futuro. A Pinerolo, nel palazzetto che ospitò i Giochi invernali del 2006, si è tenuto il primo esperimento italiano assoluto del nuovo format misto a coppie del wheelchair curling, una disciplina che potrebbe aiutare a promuovere molto più facilmente questo sport perché bastano due giocatori per squadra anziché i canonici quattro, e che punta ad entrare al più presto nel programma ufficiale delle Paralimpiadi.

Egidio Marchese e Andrea Tabanelli secondi classificati

Otto le coppie che hanno partecipato a questa edizione pilota, con una deroga speciale vista (purtroppo) l’assenza di abbastanza donne che partecipassero al torneo. A trionfare è stata così la coppia composta da Matteo Ronzani (Friuli) e Fabrizio Bic (Disval), che hanno battuto in finale l’esperto tandem valdostano della Disval composto da Andrea Tabanelli e Egidio Marchese. Terza piazza per la prima delle coppie miste, formata dai piemontesi Carlo Sobrito e Irene Formento.

“Questo movimento è nato perché al Congresso mondiale dello scorso settembre in Messico, al quale ho preso parte, il doppio misto di wheelchair curling è stato inserito come disciplina promozionale, candidata ad entrare nei prossimi anni, magari già come dimostrativa, nel programma di Pechino 2022 – spiega il coordinatore tecnico degli sport paralimpici Giuseppe Antonucci –. Purtroppo, abbiamo ancora poche donne giocano a curling e così abbiamo apportato una deroga al regolamento per questo primo torneo sperimentale, ma speriamo che per la prossima edizione tutte le coppie siano miste. È stato un ottimo allenamento per tutti i ragazzi ed è bello che abbiano vinto due nuove leve“.